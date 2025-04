Aversa Turco Noi Aversani dopo l’addio di Giglio Decisione inattesa ma il gruppo va avanti

gruppo di "Noi Aversani" Federica Turco in merito alla Decisione del consigliere Ivan Giglio di abbandonare il gruppo consiliare. Una scelta definita "inaspettata" da Turco, che respinge l'ipotesi di spaccature interne e rivendica l'unità della squadra fino a questo momento.

Aversa - Ivan Giglio lascia il gruppo “Noi Aversani” : “Scelta frutto di una riflessione responsabile”

Ancora tensioni nella maggioranza guidata dal sindaco Matacena. Il consigliere comunale Ivan Giglio ha annunciato ufficialmente la sua uscita dal gruppo consiliare “Noi Aversani”, pur confermando la ...

