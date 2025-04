Atletica doppietta Weir Fabbri a Gaborone Azzurri sugli scudi nell’esordio stagionale all’aperto

doppietta la stagione all’aperto di Zane Weir e Leonardo Fabbri, che hanno chiuso al primo e secondo posto l’appuntamento del getto del peso nella tappa del Continental Tour Gold di Gaborone. In Botswana, a poche settimane da una deludente stagione indoor, i due italiani hanno concluso la gara con le misure rispettivamente di 20,83 metri e 20,64 metri. La vittoria è andata quindi a Weir, portacolori della Fiamme Gialle, davanti a Fabbri che invece rappresenta l’Aeronautica. Il podio è stato chiuso dal sudafricano Kyle Blignaut con la misura di 20,32 metri, con il quarto posto per l’egiziano Mohamed Khalifa a 19,85.Prosegue il raduno in Sudafrica, obiettivo reagire dopo le delusioni indoorSicuramente non misure strabilianti per i due Azzurri, che sono nel pieno di un intenso periodo di allenamenti durante il raduno sudafricano di Stellenbosch che andrà avanti fino al 5 maggio. Leggi su Sportface.it Inizia con unala stagionedi Zanee Leonardo, che hanno chiuso al primo e secondo posto l’appuntamento del getto del peso nella tappa del Continental Tour Gold di. In Botswana, a poche settimane da una deludente stagione indoor, i due italiani hanno concluso la gara con le misure rispettivamente di 20,83 metri e 20,64 metri. La vittoria è andata quindi a, portacolori della Fiamme Gialle, davanti ache invece rappresenta l’Aeronautica. Il podio è stato chiuso dal sudafricano Kyle Blignaut con la misura di 20,32 metri, con il quarto posto per l’egiziano Mohamed Khalifa a 19,85.Prosegue il raduno in Sudafrica, obiettivo reagire dopo le delusioni indoorSicuramente non misure strabilianti per i due, che sono nel pieno di un intenso periodo di allenamenti durante il raduno sudafricano di Stellenbosch che andrà avanti fino al 5 maggio.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Atletica - World Indoor Tour 2025 in DIRETTA : doppietta Fabbri-Weir nel peso! Furlani in testa nel lungo - Dosso in finale nei 60

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.13: E’ il momento dei 60 ostacoli maschili. Non ci sono azzurri, questi i protagonisti: 2 10 WA TRAJKOVIC Milan 92-03-17 CYPRUS 7.51/18 7.71 3 9 WA ...

LIVE Atletica - World Indoor Tour 2025 in DIRETTA : doppietta Fabbri-Weir nel peso! Serio infortunio per Stecchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.36: Nell’asta Lisek supera 5.60 al primo tentativo, ricordiamo che Stecchi si è dovuto ritirare per infortunio. Si teme qualcosa di serio 12.33: SECONDO ...

Atletica - Simbine super a Gaborone : tempone controvento! Tebogo passeggia - doppietta Weir-Fabbri

A Gaborone (capitale del Botswana) è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond ...

Terza doppietta di fila per Fabbri e Weir. Non solo Furlani, in Polonia Dosso mette la freccia, doppietta Fabbri-Weir e che bravo Tecuceanu!. Doppietta italiana nel peso alla Orlen Cup: primo Fabbri poi Weir!. Fenomeno Battocletti! Nadia centra il record italiano nei 3.000. Fabbri-Weir, doppietta nel peso. Fabbri vince in Cechia, secondo Weir, cresce Nick Ponzio. Europei di Atletica 2024, Fabbri e Weir in finale nel lancio del peso. Ne parlano su altre fonti

Come indicato da sportface.it: Atletica, doppietta Weir-Fabbri a Gaborone. Azzurri sugli scudi nell’esordio stagionale all’aperto - Atletica, Continental Gold Tour Gaborone: doppietta per Zane Weir e Leonardo Fabbri nel primo appuntamento all'aperto del 2025 ...

L’agenzia oasport.it ha pubblicato che: Atletica, Zane Weir batte Fabbri a Gaborone: doppietta italiana nel Continental Tour - Zane Weir ha battuto Leonardo Fabbri nell'avvincente derby azzurro che ha animato la gara di getto del peso a Gaborone (Botswana), dove è andata in scena ...

In base alle informazioni di oasport.it: Atletica, Simbine super a Gaborone: tempone controvento! Tebogo passeggia, doppietta Weir-Fabbri - A Gaborone (capitale del Botswana) è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per ...