A che ora la finale Musetti Alcaraz a Montecarlo programma anticipato Canale tv e streaming

Musetti affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 13 aprile alle ore 12.00. L’atto conclusivo è stato anticipato di tre ore rispetto al programma originario a causa della previsioni meteo, particolarmente avverse per il cuore del pomeriggio: gli organizzatori hanno deciso di aggirare il rischio pioggia facendo giocare l’incontro all’orario di pranzo sulla terra rossa del Principato.Il tennista italiano ha saputo rimontare l’australiano Alex de Minaur dopo un difficile primo set, approfittando anche di un’interruzione di cinque minuti a causa di una breve perturbazione. Ennesima rimonta del toscano in Costa Azzurra avere già risalito la china contro il cinese Yunchaokete Bu, il ceco Jiri Lehecka e il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di ieri. Oasport.it - A che ora la finale Musetti-Alcaraz a Montecarlo: programma anticipato! Canale tv e streaming Leggi su Oasport.it Lorenzoaffronterà Carlosnelladel Masters 1000 di, che andrà in scena domenica 13 aprile alle ore 12.00. L’atto conclusivo è statodi tre ore rispetto aloriginario a causa della previsioni meteo, particolarmente avverse per il cuore del pomeriggio: gli organizzatori hanno deciso di aggirare il rischio pioggia facendo giocare l’incontro all’orario di pranzo sulla terra rossa del Principato.Il tennista italiano ha saputo rimontare l’australiano Alex de Minaur dopo un difficile primo set, approfittando anche di un’interruzione di cinque minuti a causa di una breve perturbazione. Ennesima rimonta del toscano in Costa Azzurra avere già risalito la china contro il cinese Yunchaokete Bu, il ceco Jiri Lehecka e il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di ieri.

Potrebbe interessarti anche:

Lorenzo Musetti ora è n.11 del ranking Atp. Ecco dove salirebbe in caso di vittoria in finale contro Alcaraz

Per la quarta volta in questa settimana, Lorenzo Musetti vince un match in rimonta a Montecarlo. Il tennista azzurri ha sconfitto Alex de Minaur con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6. Per lui è la...

A che ora gioca Musetti la finale domani contro Alcaraz : orario - canale Montecarlo e se si può vedere in chiaro

Lorenzo Musetti prosegue la sua marcia trionfale al Masters 1000 di Montecarlo e conquista l’accesso alla sua prima finale in carriera in un 1000. Sconfitto anche Alex De Minaur, sempre in rimonta ...

Super Musetti : rimonta De Minaur e vola in finale con Alcaraz

Lorenzo Musetti in finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Il carrarino raggiunge Carlos Alcaraz ...

Atp Montecarlo, Musetti-De Minaur 1-6 6-4 7-6, altra rimonta Lorenzo è in finale - Musetti è in finale al Master 1000 di Montecarlo. Musetti-De Minaur, sfida per un posto in finale a Montecarlo: orario e dove vederla in tv e in streaming. Quarta rimonta, Musetti non molla mai! È finale con Alcaraz. Musetti-Tsitsipas oggi, Atp Montecarlo 2025: a che ora e dove vederla in diretta. Quando si gioca la finale del torneo ATP di Montecarlo 2025, data e orario dell'incontro di tennis. Musetti stellare a Montecarlo: batte De Minaur e vola in finale. Ora Alcaraz. Ne parlano su altre fonti

In base alle informazioni di msn.com: Lorenzo Musetti ora è n.11 del ranking Atp. Ecco dove salirebbe in caso di vittoria in finale contro Alcaraz - Per la quarta volta in questa settimana, Lorenzo Musetti vince un match in rimonta a Montecarlo. Il tennista azzurri ha sconfitto Alex de Minaur con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6. Per lui è ...

Come si legge su oasport.it: A che ora la finale Musetti-Alcaraz a Montecarlo: programma anticipato! Programma, tv, streaming - Lorenzo Musetti affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 13 aprile alle ore 12.00. L'atto ...

Lo segnala msn.com: Musetti stellare a Montecarlo: batte De Minaur e vola in finale. Ora Alcaraz - (Adnkronos) - Lorenzo il Magnifico fa sognare l'Italia a Montecarlo. Musetti batte in rimonta l'australiano Alex De Minaur nella semifinale del Masters 1000 del Principato oggi 12 aprile e si guadagna ...