Ancora finanziamenti per Claterna Borgonzoni Presto anche spettacoli dal vivo VIDEO

Ancora 2milioni e 200mila euro per Claterna per un totale di oltre 3milioni: "Scavo dopo scavo ci sta dando tantissime soddisfazioni. Ringrazio ovviamente chi sta lavorando su questo sito che piano piano verrà ridato anche alla cittadinanza". Lo assicura la sottosegretaria alla cultura, Lucia. Bolognatoday.it - Ancora finanziamenti per Claterna, Borgonzoni: "Presto anche spettacoli dal vivo" | VIDEO Leggi su Bolognatoday.it 2milioni e 200mila euro perper un totale di oltre 3milioni: "Scavo dopo scavo ci sta dando tantissime soddisfazioni. Ringrazio ovviamente chi sta lavorando su questo sito che piano piano verrà ridatoalla cittadinanza". Lo assicura la sottosegretaria alla cultura, Lucia.

Ancora finanziamenti per Claterna, Borgonzoni: "Presto anche spettacoli dal vivo" | VIDEO. Archeologia, Borgonzoni: “Claterna, nuovo stanziamento da 2 milioni e 200 mila euro. Dal Teatro romano scene di vita quotidiana. Un piano per la sua fruizione”. L’antico sito romano: "Spettacoli dal vivo nel teatro di Claterna". Ne parlano su altre fonti

