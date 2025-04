Pogacar come Coppi e Merckx vincere la Parigi Roubaix per prendersi un posto nella storia

Pogacar contro la storia: da oltre 50 anni nessuno è più riuscito a vincere la Parigi-Roubaix da campione in carica di Giro e Tuor. Solo in due riuscirono nell'epica impresa, l'Airone Fausto Coppi e il Cannibale Eddie Merckx. Leggi su Fanpage.it Tadejcontro la: da oltre 50 anni nessuno è più riuscito alada campione in carica di Giro e Tuor. Solo in due riuscirono nell'epica impresa, l'Airone Faustoe il Cannibale Eddie

Roma, 1 aprile 2025 – Nelle ultime settimane sul pianeta Tadej Pogacar sono cambiate diverse cose, in particolare dopo la decisione di inserire nel proprio programma la Parigi-Roubaix a scapito ...

Tadej Pogacar ha attaccato in occasione dell’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont e ha fatto letteralmente il vuoto, lasciando sul posto gli altri big che in qualche modo avevano provato a resistere ...

La straordinaria vittoria al Giro delle Fiandre di Tadej Pogacar ha riacceso la discussione sul confronto con il mito di Eddie Merckx. Per Armstrong già pienamente superato. Non per Bradley Wiggins: ...

Pogacar come Coppi e Merckx: vincere la Parigi-Roubaix per prendersi un posto nella storia. Quasi 1000 km di fuga, ma non solo: perché nel 2024 Tadej Pogacar ha fatto meglio perfino di Coppi e Merckx. E’ stato il 2024 di Tadej Pogacar, ce l’aveva scritto negli occhi. Pogacar immenso: 100 km di fuga (51 da solo) ed è campione del mondo. Nel nome di Coppi e Merckx. Pogacar genio senza tempo della bici, Merckx lo incorona. Eddy Merckx su Pogacar: «Ora è più forte, ma io facevo 150 corse l'anno». Ne parlano su altre fonti

