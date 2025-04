Il cast di Il Signore degli Anelli vuole tornare nei nuovi film ma ad una condizione

degli spin-off sulla saga del Signore degli Anelli e tra questi c'è anche Caccia a Gollum. Quest'ultimo sarebbe il primo live-action del franchise anni dopo la trilogia de Lo Hobbit. Inoltre, secondo quanto riportato da ScreenRant, il cast originale dei film de Il Signore degli Anelli sarebbe disposto a tornare per lo spin-off. La condizione è che Peter Jackson, regista della trilogia de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, sia coinvolto nel progetto.All'Awesome Con svoltosi ad inizio Aprile 2025, Screen Rant ha tenuto un panel con alcuni membri del cast del Signore degli Anelli come ospiti. Tra questi erano presenti: Liv Tyler (Arwen), Orlando Bloom (Legolas), John Rhys-Davies (Gimli) e Sean Astin (Samwise). Tra le domande poste, Joe Deckelmeier, conduttore del panel, ha anche chiesto se gli attori fossero disposti a tornare nel franchise per progetti futuri.

