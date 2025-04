Castellucci e Lametta si costituiscono eseguite le condanne definitive per la strage di Acqualonga

Castellucci, già amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, si è costituito in carcere in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli, a seguito della condanna definitiva a sei anni di reclusione per la strage del 28 luglio 2013 in Irpinia. La. Avellinotoday.it - Castellucci e Lametta si costituiscono: eseguite le condanne definitive per la strage di Acqualonga Leggi su Avellinotoday.it Giovanni, già amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, si è costituito in carcere in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli, a seguito della condanna definitiva a sei anni di reclusione per ladel 28 luglio 2013 in Irpinia. La.

