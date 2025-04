Sospesa la primaria di Dermatologia del Sant’Orsola L’accusa visite private non permesse

Repubblica.it - Sospesa la primaria di Dermatologia del Sant’Orsola. L’accusa: visite private non permesse Leggi su Repubblica.it Dopo una segnalazione dell’università di Bologna, che ha aperto un procedimento disciplinare, l’Ausl ha sospeso Bianca Maria Piraccini. L’avvocato fa ricorso: “Decisione spropositata e immotivata”

Potrebbe interessarti anche:

Dal Giappone al Sant'Orsola una nuova terapia per l'artrosi al ginocchio

Al Policlinico di Sant’Orsola di Bologna si sta aprendo una nuova strada per il trattamento dell’artrosi al ginocchio, grazie a una tecnica innovativa, mininvasiva e molto promettente: si chiama ...

A Napoli restaurato “Il martirio di Sant’Orsola” di Caravaggio : a sorpresa spuntano tre nuove figure

Il quadro, considerato l'ultimo dipinto da Caravaggio, è custodito all'interno delle Gallerie d'Italia di Napoli. Dal suo restauro sono emerse tre nuove figure scomparse con il tempo.Continua a ...

Sant’Orsola di Bologna tra i migliori ospedali al mondo - quinto in Italia

Bologna, 26 febbraio 2025 – Un risultato di tutto rispetto per il Policlinico Sant’Orsola di Bologna: è risultato nella top five tra gli ospedali italiani e uno dei 250 migliori al mondo, secondo la ...

Bologna, visite private nonostante il divieto: il Sant'Orsola sospende la primaria di Dermatologia Bianca Maria Piraccini. Sospesa dall’Ausl la primaria di Dermatologia. L’accusa: visite private non permesse. Cittadinanza, il ddl arriva alla CameraLega: "Nessun agevolazione agli immigrati". Ne parlano su altre fonti

Da una nota di bologna.repubblica.it si apprende che: Sospesa dall’Ausl la primaria di Dermatologia. L’accusa: visite private non permesse - Dopo una segnalazione dell’Alma Mater, che ha aperto un procedimento disciplinare, l’azienda sanitaria ha sospeso Bianca Maria Piraccini. L’avvocato fa ...

Come indicato da corrieredibologna.corriere.it: Bologna, visite private nonostante il divieto: il Sant'Orsola sospende la primaria di Dermatologia Bianca Maria Piraccini - Le visite nel suo studio privato, ma da direttrice di Unità operativa complessa non avrebbe potuto. Il legale: «Faremo ricorso» ...