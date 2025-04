Truffa del falso incidente a Piobbico preso oro ma non i soldi Ottantenne ritira 5mila euro in banca il direttore insospettito avvisa i carabinieri

Piobbico - Truffa del falso incidente stradale parzialmente sventata a Piobbico ai danni di una donna Ottantenne. Il figlio ha reso nota la vicenda con un post pubblicato su. Corriereadriatico.it - Truffa del falso incidente a Piobbico, preso l'oro ma non i soldi. Ottantenne ritira 5mila euro in banca, il direttore insospettito avvisa i carabinieri Leggi su Corriereadriatico.it delstradale parzialmente sventata aai danni di una donna. Il figlio ha reso nota la vicenda con un post pubblicato su.

Potrebbe interessarti anche:

“Mi hai rovinato l’auto - pagami il danno o ti denuncio” : come funziona la truffa del falso incidente

Un 44enne dovrà rispondere di estorsione contraffazione. Si è spacciato per avvocato, fingendo un incidente e ha minacciato gli automobilisti, dicendo che se non l'avessero risarcito li avrebbe ...

Truffa del falso incidente ad un'anziana - la Polizia Stradale arresta in A14 due soggetti e recupera il maltolto

Due cittadini italiani, rispettivamente di 60 e 26 anni, sono stati arrestati perché ritrovati in possesso di gioielli e carte bancomat ottenuti grazie ad una truffa commessa ai danni di un’anziana ...

Truffa del falso incidente - arrestati con 10mila euro

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino hanno intercettato sull’autostrada A1 un’auto diretta a Sud con a bordo due persone e, in un vano ricavato dietro al cruscotto, circa 10mila ...

Tentate truffe del falso incidente stradale a Padule e San Lazzaro: contattate due anziane eugubine. Truffa del falso incidente a Piobbico, preso l'oro ma non i soldi. Ottantenne ritira 5mila euro in banca, il d. Piobbico, truffa del falso incidente: la donna consegna ori e corre in banca, ma viene fermata. Truffa del falso incidente. Anziano paga 12mila euro. Truffa del falso incidente ad un'anziana, due soggetti arrestati e maltolto recuperato. Truffa del falso incidente a Piobbico, preso l'oro ma non i soldi. Ottantenne ritira 5mila euro in banca, il direttore insospettito avvisa i carabinieri. Ne parlano su altre fonti

Truffa del falso incidente a Piobbico, preso l'oro ma non i soldi. Ottantenne ritira 5mila euro in banca, il direttore insospettito avvisa i carabinieri - PIOBBICO - Truffa del falso incidente stradale parzialmente sventata a Piobbico ai danni di una donna ottantenne. Il figlio ha reso nota la vicenda con ...

Da una nota di msn.com si apprende che: Truffa del falso incidente. Anziano paga 12mila euro - SPOLETO – "Sua figlia è in carcere per un incidente stradale, per farla uscire bisogna pagare". Sono le parole ...

Risulta da fonti di notizie.it che: Smascherata la truffa del finto incidente: denunciato un uomo di 37 anni - Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto ha denunciato un 37enne, ritenuto responsabile del reato di truffa, dopo aver smascherato un finto incidente.