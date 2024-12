Agi.it - "Ho usato anche il cavo Usb attorno al suo collo". Cherrah ammette l'aggressione all'ex

AGI - "Avevamo appuntamento, abbiamo mangiato la pizza poi siamo andati in auto a parlare. L'ho aggredita, hoilUsbal". Said, il 26enne di origine marocchina, in carcere con l'accusa di tentato omicidio della 24enne che aveva già aggredito con l'acido un anno fa, ha confessato ma fornendo alla gip di Pavia, Maria Cristina Lapi, una versione diversa da quella della vittima che nega di avere concordato l'incontro lunedì nel parcheggio del centro commerciale di Giussano. L'uomo era già agli arresti domiciliari ed è a processo a Como per lesioni e stalking perché un anno fa aveva lanciato dell'acido muriatico sul volto della ragazza. "Il coltello l'ho preso dalla sua auto. L'ho colpita e poi ho chiamato i carabinieri, a loro ho detto che per me era morta, non respirava più" ha spiegatoche al suo legale aveva riferito di stare ancora insieme alla giovane.