Gustavo Rodriguez, come sta il papà di Belen dopo l'incidente

le ustioni a causa di un incendio, è stato trasferito al Niguarda di Milano, dove è ricoverato in prognosi riservatal’incendio nel capannone a Gallarate dello scorso 5 dicembre,, 65 anni, ha riportato ustioni di secondo grado su braccia e volto. E,un primo ricovero, è stato trasferito al Niguarda di Milano, dove è ricoverato in prognosi riservata.Intanto fuori dall’ospedale tutti i fan della famigliafanno sentire il loro affetto.Sui social la moglie di, Veronica Cozzani, ha condiviso uno scatto di famiglia corredato di parole di conforto ma anche di gratitudine per i follower. Un post che è stato commentato anche da, Cecilia e Jeremias.Leggi anche–> Pillole di gossip, i protagonisti della settimana:, Bruganelli e il tradimento, Fedez e Selassié-Bortuzzoha scritto nel post pubblicato dalla mamma: “Andrà tutto bene, siete la mia forza”.