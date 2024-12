Lanazione.it - "Ferrovie e disservizi fino a marzo: la Proietti a chi darà la colpa?"

PERUGIA - "Come comunicato daItaliane, dal 7 gennaio al 42025, la circolazione sulla linea Firenze-Roma subirà delle modifiche per consentire lavori di manutenzione programmati da RFI, con conseguente quanto inevitabile cancellazione di corse, ritardi eanche per i pendolari umbri. La presidente Stefania, in campagna elettorale, aveva più volte criticato la gestione del sistema ferroviario regionale, addossando strumentalmente su di me ogni responsabilità", così il capogruppo della Lega, Enrico Melasecche definendo "curioso che a poche settimane dall’insediamento si ritrovi con gli stessi problemi, senza però avere la capacità di fronteggiarli e senza un capro espiatorio a cui addossare la. Lariconoscerà finalmente i propri limiti?" chiede.