Quifinanza.it - Fatturazione elettronica medici e dentisti, stop prorogato fino all’1 aprile 2025

Il decreto Milleproroghe approvato dal Governo nel corso del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre ha spostato in avanti di tre mesi il divieto per i sanitari di fornire direttamente fatture elettroniche ai paziential 31 marzo. Ad oggi le fatture delle prestazioni sanitarie dirette ai pazienti sono le uniche esentate dall’obbligo di. Si prosegue, dunque, con la consegna a mano della fattura cartacea.La motivazione della proroga è correlata a una limitazione tecnico-amministrativa nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate, che al momento non garantiscono il rispetto della normativa relativamente alla privacy. Occorrerà attendere la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale per capirne con esattezza la portata.Al momento se ne conosce solo il limite temporale, che è stato reso noto dal comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi: a differenza degli anni precedenti, la proroga al divieto di emettere fatturaper i sanitari termina il 31 marzo prossimo.