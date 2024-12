Oasport.it - F1, dal 2026 arriva anche il regolamento operativo: spazio per la neutralità di genere

Ilsarà un anno di nuova rivoluzione per il Mondiale di Formula 1. Entrerà in vigore il nuovotecnico che promette uno stravolgimento delle gerarchie tra le varie monoposto, ma non solo. In quell’anno ci sarà un nuovo aggiornamento non solo da quel punto di vista.Assieme alla parte sportiva, finanziaria e tecnica è stata aggiunta una parte operativa, dopo l’approvazione del World Motor Sport Council tenutosi quest’oggi Kigali, dove c’è la sede della premiazione dei campionati riconosciuti dalla Federazione internazionale. Per la FIA il tutto regolerà delle attività al di fuori del weekend; secondo indicazioni della Federazione, al momento sono compresi alcune attività come limitazioni ai test aerodinamici, test delle power unit e periodi di stop obbligatorio delle attività.