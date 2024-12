Ilfattoquotidiano.it - Evasero dal carcere con una scala: arrestato in Italia uno dei latitanti scappati dal carcere portoghese di Vale de Judeus

La sua fuga è durata poco più di tre mesi: è stato catturato in, nel Padovano, il georgiano Shergili Farjiani, ricercato dalla poliziadopo la spettacolare fuga del 7 settembre scorso daldide, circa 70 km a nord di Lisbona, insieme ad altri quattro compagni di detenzione. La fuga aveva destato non poche polemiche in Portogallo per la destrezza, ma anche la facilità con cui i cinque reclusi, in pieno giorno, avevano scavalcato il muro di cinta con l’aiuto di complici esterni che avevano semplicemente portato una lungaper facilitare le operazioni. Un episodio che è costato l’incarico a due alti funzionari ministeriali, Rui Gonçalves e Pedro Santos, rispettivamente direttore e vicedirettore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.Il quarantenne Shergili Farjiani si era unito a un gruppo criminale ine sarebbe stato scoperto durante una retata delle nostre forze dell’ordine.