Liberoquotidiano.it - "Esilio dorato". Assad in fuga dalla Siria? Quanti appartamenti possiede a Mosca

Bashar al-è scappato in fretta e furiaRussia. L'ex dittatoreno ha trovato rifugio a. Ma il suo non è certamente un umile. Al contrario,addirittura una villa dorata nel quartiere dei suoi colleghi esiliati. A Barvikha, del resto, c'è tutto quello che può piacere a un uomo in vista. A cominciare dai negozi extra lusso e super selezionati. L'ex dittatoreno e la sua famiglia hanno ottenutoRussia "asilo politico" in modo che potranno godere di protezione e avere una vita tranquilla. A lungo ammalata di tumore e poi di leucemia, la consorte di Bashar è stata descritta come una persona che vive una vita nel lusso più sfrenato ed è abituata a spendere centinaia di migliaia di dollari in mobili e in vestiti. Dopo lo scoppio della guerra civile la donna ha speso in acquisti online in negozi e boutique di Chelsea vere fortune.