Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Ballotta: «Inter ieri snaturata! Sommer? Meravigliato. Lazio, una previsione»

Leggi su Inter-news.it

Marco, storico portiere capace di giocare in Serie A fino a 41 anni e 203 giorni, ha parlato insu-News.it. Doppio ex di, si è espresso sul match di lunedì sera. Ma al contempo, ha detto la sua sui nerazzurri visti a Leverkusen, sull’avvincente lotta scudetto e sul tema porttra i temi., subito una domanda di fresca attualità:sera sconfitta dal Bayer Leverkusen. Squadra troppo rinunciataria? Quasi come se fosse scesa in campo solamente per cercare il pareggio.Non è stata la solita, è entrata in campo per portare a casa un pareggio. C’erano quasi riusciti, si è un po’perché l’può fare qualcosa di meglio. Volevano portare a casa un punto, ma alla fine non ci sono riusciti. Ho visto invece una bella partita in Atalanta-Real Madrid.