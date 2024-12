Ilrestodelcarlino.it - Errore nel bando: Pesaro perde 300mila euro per la sicurezza stradale

L’addetto comunale non mette la spunta nel compilare un, il Comune. Ieri, l’ira del sindaco, Andrea Biancani, ha avuto un colpo di coda in Consiglio comunale nel rispondere all’interrogazione della consigliera Giulia Marchionni, abile a render pubblica la magagna. "Che qualcuno si debba svegliare è sicuro – ha detto il primo cittadino –. Qualcuno dei nostri ha dormito in piedi e oggi ci ritroviamo che non abbiamo incamerato soldi importanti, queicon cui avremmo aumentato laa Cattabrighe. Non posso dire se la partita sia persa del tutto perché faremo ricorso, ma ad oggi non abbiamo iche ci servivano. E comunque l’anno prossimo avremmo potuto presentare un altro progetto: invece, se non ci verrà sanato l’, purtroppo dovremo ripresentare lo stesso".