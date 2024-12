Panorama.it - Elkann fa retromarcia in Italia, poi investe in Spagna

Mentre inil tavolo sulla crisi dell’indotto Stellantis rimanda le decisioni al 2025, inannuncia, assieme a Sánchez e ai cinesi, una gigafactory da 2,5 miliardi e 3.000 posti di lavoro. Quando si dice il tempismo. Nel giorno in cui si è tenuto il tavolo al Mimit sui licenziamenti degli oltre 300 lavoratori di Trasnova, Logitech, Teknoservice e Csa, a una settimana esatta dall’incontro sempre al ministero tra azienda, sindacati, Anfia e regioni, Stellantis ha annunciato la nascita di una gigafactory inin tandem con i cinesi di Catl al fianco della sinistra di Pedro Sanchez.È successo tutto ieri. La notizia è arrivata nelle prime ore della mattinata con un comunicato del gruppo presieduto da John: Stellantis ha raggiunto un accordo con il gruppo cinese Catl, il più grande produttore al mondo di batterie, per investire fino a 4,1 miliardi di euro in una joint venture con l’obiettivo di costruire un impianto europeo di batterie al litio ferro fosfato su larga scala a Saragozza, in