Ddl sicurezza ora il governo apre a modifiche Ciriani FdI | Non esclusa una terza lettura Ma la Lega | Approvarlo senza perdere tempo

Nuove scintille in maggioranza, questa volta sul ddl. A innescare l’ennesima scaramuccia tra alleati è stato un vertice di coalizione tenuto mercoledì mattina, al termine del quale il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Lucadi Fratelli d’Italia, ha dichiarato di “non escludere una” del provvedimento varato dallo scorso anno, ora in discussione al Senato dopo l’approvazione alla Camera. A subire, in particolare, potrebbero essere le due norme su cui il Quirinale ha espresso rilievi la scorsa estate: quella sulle detenute madri, che rende obbligatorio e non più facoltativo il differimento della pena per le donne con figli piccoli, e quella sul divieto ai migranti irregolari di acquistare sim telefoniche italiane. Non dovrebbe essere toccato, invece, il pacchetto di misure sulla cannabis light, che rende ille anche la canapa priva di Thc (il principio attivo psicotropo) rischiando di mettere in ginocchio un intero settore.