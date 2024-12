Scuolalink.it - Concorso PNRR2: pubblicato il bando per infanzia, primaria e secondaria, domanda entro il 30 dicembre

Leggi su Scuolalink.it

Il, parte della fase transitoria per il reclutamento di docenti, è ufficialmente aperto. Ilprevede posti per le scuole dell’di primo e secondo grado, sia per posto comune che per sostegno. Ladi partecipazione può essere presentata online a partire dall’11alle ore 14:00 fino al 30alle ore 23:59.: requisiti di accesso perI requisiti di accesso variano in base all’ordine di scuola e alla tipologia di posto:: Abilitazione conseguita tramite corsi di laurea in Scienze della Formazioneo titolo equivalente conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. Diploma magistrale abilitante o sperimentale linguistico conseguitol’a.s. 2001/2002, o analogo titolo estero riconosciuto in Italia.