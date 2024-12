Anteprima24.it - Coltivazione e spaccio di droga, arrestato 65enne di Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di ieri, personale della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile di, ha tratto in arresto un sessantacinquenne del capoluogo già noto per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente del tipo cocaina edi marijuana.L’arresto scaturisce da servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell’attività didi sostanze stupefacenti nel territorio.A seguito di attività info-investigative, dalle quali è emerso che l’uomo era solito reperire la sostanza stupefacente nell’hinterland napoletano per poi rivenderlo nel territorio di, è stato organizzato uno specifico servizio di appostamento e osservazione, con diverse pattuglie della Squadra Mobile dislocate tra le province died Avellino.