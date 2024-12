Rompipallone.it - Champions fatale: il Milan perde altri 2 big

Leggi su Rompipallone.it

Iltormentato dagli infortuni, il match europeo costa caro ai rossoneri: due giocatori importanti fuori dal campo in pochi minuti, che guaio per FonsecaNessuna gara è mai semplice, inLeague, nemmeno di fronte all’avversario almeno apparentemente più dimesso dal punto di vista dei numeri. Se ne è accorto il, atteso a una serata fondamentale contro la Stella Rossa, per andare a caccia di una vittoria preziosissima nell’ottica di un passaggio agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi di febbraio. Ma i serbi hanno sfoderato una partita di ottimo livello vendendo carissima la pelle.Del resto, il Diavolo, quest’anno, ha sempre palesato qualche difficoltà a tenere di proprio il ritmo molto elevato e la gara di San Siro non ha fatto eccezione. Sprazzi di buon gioco,momenti un po’ così, in una gara complessivamente molto dura.