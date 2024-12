Ilrestodelcarlino.it - Berco di Copparo: avviata negoziazione salariale tra azienda e sindacati

Allasi è tenuto, ieri, un nuovo tavolo di confronto tra i verticili e le organizzazioni sindacali di Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm. Un incontro interlocutorio, nel quale si è verificata la disponibilità all’avvio di unariguardo la Contrattazionele, allo scopo di tutelare il più possibile i salari dei lavoratori. "Partiamo da una posizione diversa rispetto a quella dell’– spiega il segretario provinciale della Fiom Cgil, Stefano Bondi – e ciò lo abbiamo ribadito nel corso del tavolo. Dobbiamo capire se ci sono margini diche possano scongiurare la cancellazione della Contrattazione integrativale, in particolare sulla partefissa. L’ha rimarcato le difficoltà a mantenere attivo quell’impianto dal punto di vista economico, ma si è resa disponibile a valutare una proposta che, come organizzazioni sindacali, andremo a costruire in questi giorni".