Quotidiano.net - Arriva la pensione per influencer e creator digitali: pronta la circolare Inps

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 11 dicembre 2024 –laper glie i. A dare il via all’operazione che porterà anche queste nuove figure a versare i contributi utili per costruirsi un futuro previdenziale sarà, entro qualche settimana, laattualmente all’esame del Ministero del Lavoro, costruita anche con il contributo dell’Associazione Italiana Content & Digitals e di Asso: sarà di fatto il provvedimento che individua i criteri generali e gli obblighi contributivi per la categoria dei lavoratori che creano contenuti sulle piattaforme. La, che costituisce uno strumento volto a chiarire agli operatori come il quadro normativo, antecedente all'esplodere di queste nuove professioni, vada concretamente calato sulle specifiche fattispecie, dando certezze e univocità di interpretazione, è stata oggi al centro di un convegno organizzato dall’Istituto di previdenza insieme con le categorie interessate.