Liberoquotidiano.it - Angela Merkel a Milano per presentare l'autobiografia "Libertà"

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'ex cancelliera tedescaè aper promuovere il suo libro ''. Al suo arrivo nel capoluogo lombardo ha salutato con un "Buongiorno" in italiano i giornalisti che l'attendevano in Galleria Vittorio Emanuele II, a due passi dal Duomo, prima di concedersi una pausa pranzo al ristorante di Carlo Cracco.ha avuto la responsabilità del governo della Germania per 16 anni, durante i quali, con il suo operato e il suo atteggiamento, ha segnato la politica tedesca, europea e internazionale e nell'descrive la vita quotidiana nella cancelleria, così come i giorni e le notti drammatiche in cui a si è trovata a prendere decisioni di enorme portata.