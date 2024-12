Cinemaserietv.it - American Psycho, Austin Butler sarà Patrick Bateman nel reboot di Guadagnino

Leggi su Cinemaserietv.it

è stato scelto comenella nuova trasposizione di, diretta da Lucae prodotta da Lionsgate. La notizia segna un importante passo per l’attore, reduce da successi come Elvis di Baz Luhrmann, che gli è valso un Golden Globe e una nomination agli Oscar, e Dune: Parte Due, in cui interpreta Feyd-Rautha Harkonnen., riconosciuto per la sua sensibilità artistica e la capacità di mescolare generi, potrebbe ridefinire il personaggio di, aggiungendo nuove sfumature rispetto alla performance iconica di Christian Bale nel film del 2000.Lionsgate ha chiarito che il nuovononun remake della pellicola di Mary Harron, ma una reinterpretazione del romanzo originale del 1991., che ha recentemente concluso le riprese di After the Hunt con Julia Roberts e Andrew Garfield, è noto per il suo interesse verso temi complessi e personaggi tormentati, come dimostrato in Bones and All e Queer.