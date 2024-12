Ilgiorno.it - Villa Cortese, ha l'obbligo di dimora ma è senza casa: 35enne finisce in carcere

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 10 dicembre 2024 – Lo avevano colto sul fatto mentre stava cercando di penetrare in un negozio di parrucchiere ae il giudice gli aveva imposto la permanenza inobbligata dalle 22 alle 6 del mattino: unimpossibile da rispettare, perché l’uomo risultafissae così, come prevedibile, pochi gironi dopo è stato di nuovo arrestato proprio perché “violava” le disposizioni e questa volta è finito in. Il curioso caso ha come protagonista undi nazionalità italiana, nato a Busto Arsizio, celibe, pregiudicato e al momento nullafacente: i carabinieri lo avevano colto in flagranza di reato in via Pacinotti dopo la segnalazione di un cittadino che lo aveva visto armeggiare nei pressi del negozio da parrucchiere. Subito sottoposto a processo, il giudice lo aveva condannato allaobbligata notturna, dalle 22 alle 6, nella sua abitazione e all’di firma alla caserma dei militari di Parabiago.