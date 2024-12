Ilgiorno.it - Tragedia a Modena: autista muore carbonizzato in un incendio di camion

Un agente della polizia locale ha provato in tutti i modi a liberarlo: prima ha cercato di aprire la portiera del, poi ha sfondato il vetro per aiutare il conducente a fuggire dalla trappola incandescente. Proprio in quel momento, un improvviso riverbero di fiamma lo ha lambito, provocandogli lievi ustioni e impedendogli di portare a termine il disperato tentativo di salvataggio. Così è morto l’altra sera il quarantanovenne romeno Petre Giurma, che faceva l’per la ditta Fed Logistica di: quando i soccorritori sono arrivati in via Toffetti, non c’era più nulla da fare per l’uomo, completamentedal rogo. Il dramma è andato in scena qualche minuto dopo le 21.30 di domenica all’incrocio con via Pecori Giraldi, a metà strada tra Rogoredo e l’area dell’Ortomercato, in una strada piena di capannoni di aziende che si occupano di consegne a domicilio.