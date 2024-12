Ilfattoquotidiano.it - Tentato ricatto alla famiglia Schumacher, la confessione: “Sono stato io a fare questa m***a, sono davvero dispiaciuto”

Il principale imputato nel processo per ilnei confronti delladell’ex campione del mondo di Formula 1 Michael, si è dichiarato colpevole durante la prima udienza del processo presso il tribunale distrettuale di Wuppertal.“Lo ammetto.io a”, ha dichiarato il 53enne Yilmaz Tozturkan, complice dell’ex bodyguard dellaMarkus Fritsche. “Per favore, dicache“, ha poi chiesto l’uomo rivolgendosi all’avvocato che rappresenta Corinna, moglie dell’ex pilota. L’accusa afferma che il ricattatore aveva chiesto 15 milioni di euro – altrimenti le foto e i video privati dellasarebbero stati pubblicati sul dark web.Yilmaz Tozturkan ha dichiarato di aver ricevuto due hard disk con immagini e video dal coimputato Fritsche, che ha lavorato come addettosicurezza per la