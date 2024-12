Anteprima24.it - Team Altamura – Avellino, ecco dove si giocherà

Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è sosta per l’di Raffaele Biancolino. Dopo la vittoria (1-0) contro il Sorrento, venerdì sera è in programma la sfida contro il. Gara valida per la 19^ giornata del Girone C di Serie C. La squadra pugliese – dopo l’esilio al San Nicola di Bari – tornerà a giocare tra le mura amiche del “Tonino D’Angelo” di. Completati i lavori di adeguamento per il campionato di terza serie: l’implementazione dei tornelli e il rifacimento di alcuni settori dello stadio. L’impianto di gioco di Via Mura Megalitiche è sprovvisto di curva. Saranno circa 4000 i tagliandi in vendita di cui 500 per i tifosi irpini. E’ stato disposto la vendita dei tagliandi ai residenti in Irpinia solo per il settore ospiti e solo con fidelity card.Prima della gara – appunto – contro l’è prevista l’inaugurazione in conferenza stampa con la presenza del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente della Lega Pro, Matteo Marani.