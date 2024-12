Lanazione.it - Supermercati ad Arezzo: oltre 20 punti vendita e nuove aperture in arrivo

Leggi su Lanazione.it

Quanti sono iad? La domanda sorge spontanea pensando per ultimo, in ordine di tempo, al futuro del centro commerciale Pam di Tortaia, senza contare i possibili scenari legati alle(annunciate e attese) per quanto riguarda le insegne Lidl e MD. Basta prendere un qualsiasi motore di ricerca, digitare "" ed ecco comparire in meno di un secondo un elenco corposo, che prende in analisi il territorio comunale. Da Vitiano passando per viale Giotto, da qui verso Guido Monaco, andando a Ponte Chiani fino a Indicatore. L’elenco comprende (ad oggi) almeno una ventina di voci sotto appunto la ricerca in questione. I marchi? Si va da Esselunga con l’unico puntoaretino in via Leonardo da Vinci, a Conad presente con sei negozi, da Coop che vanta tre bandierine in città, come Pam Panorama, a Eurospin, passando per Di Più, Todis, Gala, Carrefour fino a Penny.