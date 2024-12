Lettera43.it - Sondaggi politici, FdI sotto al 29 per cento: Pd stabile, bene Forza Italia

Non è stata una buona settimana per Fratelli d’, per il Movimento 5 stelle e per la Lega. A certificarlo è ilo politico realizzato da Swg per Tg La7 sulle intenzioni di voto deglini, secondo cui il partito della premier, rispetto al 2 dicembre, al 9 dello stesso mese ha perso lo 0,3 per. E se FdI è sceso al 28,8, il Pd è rimastoal 22,4, senza approfittarne per accorciare il divario. Ha ceduto lo 0,2 per, invece, il partito di Giuseppe Conte. I pentastellati sono rimasti, quindi, in terza posizione all’11,5, ma ora devono difendersi da, sempre più vicina. Il gruppo di Tajani ha guadagnato lo 0,2 pered è salito al 9,2.Giuseppe Conte (Imagoeconomica).Male la Lega,Avs e CalendaLa Lega, intanto, è scivolata all’8,7 (-0,2). Il Carroccio ha visto distanziarsi, quindi, FI e alle sue spalle avvicinarsi Avs.