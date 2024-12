Quotidiano.net - Sanremo Giovani, Bosnia: “Voglio far arrivare la musica a tante persone”

Filippo, in arte solo, è una delle sorprese di2024. Il can, producer e rapper napoletano con il brano ‘Vengo dal Sud’ è fra i semifinalisti del talent show condotto da Alessandro Cattelan su Raidue. Un talent show che decreterà quali saranno i quattro artisti che dall’11 al 15 febbraio 2025 saliranno sul palco del Teatro Ariston per il Festival di2025 nella categoria Nuove Proposte., come stai vivendo questa esperienza? “Sul palcoè molto bello, fuori per me tragico perché mi sento quello arrivato dal niente che deve gareggiare con grandi artisti. Ho fatto un po’ di training e adesso la sto vivendo un po’ meglio, anche perché è qualcosa che ti aiuta a crescere. È imporformarsi su palchi del genere. Ti fa entrare in un mondo quadridimensionale.