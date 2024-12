Formiche.net - Rublo in caduta libera. Il Natale amaro di Putin

Qualcosa sta succedendo in Russia, come da settimane racconta questo giornale. L’economia della Federazione sta lentamente franando, sotto il peso di un’inflazione letteralmente sfuggita di mano, oggi all’8,5% e di tassi al 21%, ai massimi di sempre. Questo vuol dire che non solo i beni di prima necessità costano dalle tre alle sei volte in più, ma che chiedere un prestito in banca è diventato pressoché impossibile. Ma c’è anche un altro fronte, quello monetario. E qui la musica non cambia.Il, infatti, sta scivolando giorno dopo giorno in un pozzo senza fondo. Lo scorso 27 novembre la moneta russa, già molto volatile da tre anni, è stata scambiato a 113 per dollaro, il minimo storico da inizio marzo 2022, subito dopo l’inizio dell’aggressione russa contro l’Ucraina. Una svalutazione dell’8,5% in un giorno, circa l’11% in una settimana, il 20% da settembre, parzialmente innescata dalle sanzioni statunitensi contro Gazprombank, il braccio finanziario del colosso statale del gas Gazprom, utilizzato per gestire il commercio dei prodotti energetici e una delle poche banche russe ad avere avuto ancora accesso ai mercati internazionali.