Lanazione.it - Predatori minacciano allevamenti in Toscana: Coldiretti chiede protezione ridotta per i lupi

Pecore, mucche, capre, asini e anche cavalli. Che ogni anno vengono uccisi a causa degli attacchi dei, con una situazione divenuta ormai insostenibile per glisoprattutto delle aree interne della, sempre più a rischio di chiusura. Quotidiani, e sempre più frequenti, sono gli avvistamenti e gli "incontri" con ianche in prossimità dei centri abitati che pongono una riflessione anche dal punto di vista della sicurezza pubblica. Ormai l’allarme è diventato reale. La presenza deiè una minaccia per la sopravvivenza della millenaria tradizione lattiero-casearia che è un potente volano del turismo di tutta la regione. Ma non ci sono solo i timori manifestati da allevatori ed agricoltori. Anche le periferie delle città sono ormai diventate "terra di conquista" diche vanno alla ricerca di cibo.