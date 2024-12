Lanazione.it - Natale a San Rossore: prodotti del Parco, visite alla Villa del Gombo e tanto altro

Pisa, 10 dicembre 2024 - I sapori dell'enogastronomia di qualità protagonisti nel fine settimana a San: sabato 14 e domenica 15 dicembre appuntamento dalle 10 alle 19 in Sala Gronchi a Cascine Vecchie con la seconda edizione del mercatino dicon idel. Dal profumato miele di spiaggia ai pregiati pinoli di San, passando per il vino che nasce sulla sabbia e per la nuova crema di pecorino, sarà un'occasione per conoscere idi qualità ecosostenibili che vengono realizzati nel territorio. Tra le novità le due aziende che sono recentemente diventate 'consigliate dal': la Tenuta Mariani sul lago di Massaciuccoli e l'azienda agricola Pan di Terra di San Piero a Grado. Sono entrate a far parte del gruppo di produttori che possono utilizzare il bollino che certifica l'adozione di pratiche agricole ecosostenibili di qualità e impegna a promuovere e comunicare il messaggio ambientale del