Tvplay.it - Napoli, che batosta per Conte: quando torna Kvaratskhelia dall’infortunio

incredibile per ilche perde il miglior giocatore della squadra: Khvichasi è fatto male durante la partita contro la LazioLa notizia dell’infortunio di Khvichaha portato una grossa gatta da pelare in casa, reduce dalla sconfitta allo stadio Maradona contro la Lazio. I partenopei hanno perso la vetta della classifica, oggi occupata dall’Atalanta in attesa che si recuperi il match tra Fiorentina e Inter., cheper(LaPresse) Tvplay.itLe due partite con la Lazio che hanno portato a due sconfitte hanno un po’ fattore sulla terra unche ha ancora le carte in regola per dare fastidio a chi occupa i primissimi posti. Ma aserve un apporto maggiore di Romelu Lukaku, che finora ha fatto troppo poco sia a livello di gol, sia a livello di prestazioni, per definire positivo il suo acquisto.