Ilgiorno.it - Minaccia la moglie e forza la porta. Finisce in carcere

Hato ladi ingresso di casa, poi spaccato il vetro di unainterna, per raggiungere lache stava cercando di mettersi al sicuro,ndo di picchiarla. Ma nel frattempo la donna era riuscita a chiamare i carabinieri, intervenuti subito con una pattuglia del Radiomobile di Menaggio, che hanno bloccato l’uomo prima che mettesse in atto le sue intenzioni. È accaduto ieri mattina in una abitazione di Griante dove l’arrestato, un comasco di 57 anni, ha iniziato are e cercare di aggredire la, 54 anni, che si è chiusa in casa chiedendo aiuto. Nei pochi minuti necessari alla pattuglia per raggiungere l’abitazione, l’uomo è riuscito are ladi ingresso che laaveva chiuso e ad abbattere il vetro di una seconda, anche questa chiusa dalla donna.