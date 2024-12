Calciomercato.it - Milan, una separazione già annunciata: arriva il nuovo DS | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it ha raccolto conferme circa latra il dirigente e il club di Cardinale. Presto verrà nominato ilDirettore sportivoCambio dirigenziale al. Da questa estate la posizione del dirigente si era già indebolita fortemente. Se ne sono accorti proprio tutti come ormai da tempo non facesse più apparizioni pubbliche al fianco degli altri esponenti del management., cambia il Ds: le ultime (LaPresse) – calciomercato.itÈ finita l’avventura in rossonero di Antonio D’Ottavio. Calciomercato.it ha raccolto conferme circa latra lui e il club di Cardinale. Si tratta di una scelta condivisa, in primis delche presto nominerà ilDirettore sportivo.Lo scorso anno era sempre in tribuna insieme a Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. C’era anche alla presentazione della squadra al raduno di luglio di due estati fa, sempre in prima linea.