Ilfattoquotidiano.it - Mauro Repetto premiato a Pavia con il “Sansirino”: “Max è il mio migliore amico, è una persona eccezionale”

Emozione e gratitudine per, che ha ricevuto la benemerenza civica di San Siro, il ““, durante la festa patronale di. L’ex membro degli 883 è statoper aver portato il nome della sua città in giro per l’Italia con lo spettacolo teatrale “Alla ricerca dell’uomo ragno”. “Voglio parlarvi di due entità spirituali, due icone che mi hanno accompagnato sempre a casa.”, ha esorditonel suo discorso di ringraziamento. “Una è un viale, si chiama viale della Libertà. L’altro è una, il mio miglior, e si chiama Max”. Il riferimento è, neanche a dirlo, Max Pezzali, il suo ex compagno di avventura negli 883, dopo la disputa legata alla benemerenza civica di.I legali di Pezzali, infatti, avevano inviato una lettera al Comune diesprimendo il loro disaccordo sulla consegna del premio a, sostenendo che il nome “883” si identificasse con Pezzali e che l’attribuzione della benemerenza solo aavrebbe creato confusione.