Iltempo.it - Mammucari non si tiene, ferma l'intervista e lascia lo studio: "Tutte s..."

Colpo di scena a Belve. Teo, grande ospite di puntata, ha interrotto l', si è alzato e se ne è andato. "Non sono a mio agio. Sonostro**ate. Ragazzi, io me ne vado. Non sono mai uscito da uno. Non mi stai facendo parlare di me, mi stai martellando, poi monti tutto e mi sfondi. Pensavo fosse un programma più scorrevole, simpatico", ha detto per giustificare la sua decisione. "Lei, molto ironico, non è autoironico. Se non ha visto il programma, perché ha chiesto di venire? Se uno che attacca tutti, non sosun'.", ha fatto notare Fagnani. "Non è un', è un attacco", ha replicato lui. Scambio di battute che è proseguito almeno fino a quando il conduttore non si è allontanato e, con il microfono ancora acceso, ha ripetuto una serie di parolacce.