Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Razzetti e 4×100 stile libero uomini d’argento! 4×100 sl donne giù dal podio, Mora e Busa in finale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO19.46: Stratosferico 3’01?66 per gli USA che fanno segnare il nuovo record del mondo, secondo posto per l’Italia con 3’03?65, terzo posto per la Polonia con 3’04?46. L’Italia prosegue nella serie di podi della staffettae bisogna fare un grande applauso a questo gruppo che è sempre presente!19.45: Gli Usa portano via l’oro e il record del mondo agli azzurri! In casa Italia non tutto ha funzionato alla perfezione ma è stata comunque una grande gara quella degli azzurri che sono secondi alle spalle degli statunitensi. bronzo per la Polonia19.44: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ORO E RECORD DEL MONDO PER GLI USA!19.43: Ai 300 Usa, Italia, Polonia19.42: Ai 200 Usa, Italia, Russia19.