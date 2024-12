Lanazione.it - Lega, la raccolta di giochi e libri da donare al reparto pediatrico dell'ospedale

Arezzo, 10 dicembre 2024 – Il Movimento Giovanilea provincia di Arezzoè entusiasta di annunciare un'iniziativa solidale che si terrà questo sabato e domenica. "Inviteremo i cittadini a contribuire alladidaal. I nostri gazebo saranno allestiti in vari puntia provincia, dove tutti sono invitati a portarein buone condizioni" - Commenta la responsabile provinciale Gemma Peri che prosegue: "crediamo fermamente che un piccolo gesto possa fare una grande differenza nella vita dei bambini ricoverati, portando loro un sorriso e un momento di gioia. Siamo certi che, unendo le forze, possiamo fare davvero un bel lavoro!" ha dichiarato Gemma Peri - coordinatrice provinciale del carroccio: "La solidarietà è un valore fondamentale, e la nostra iniziativa rappresenta un'opportunità unica per dimostrare quanto possiamo essere uniti come comunità.