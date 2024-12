Lavoro Confindustria | oltre 2 imprese su 3 non trovano figure richieste

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 dic. (askanews) – Più di due terzi delleitaliane segnalano difficoltà nel trovare le competenze necessarie per le proprie attività, con criticità particolarmente evidenti nel reperimento di profili tecnici, indicati dal 69,2% delle aziende, e di personale per mansioni manuali, segnalate dal 47,2% a livello nazionale e dal 58,9% nel settore industriale. Le difficoltà appaiono meno significative in relazione alle competenze trasversali, segnalate dal 16,5% delle, e a quelle manageriali, indicate dall’8,3%. Sono questi i dati che emergono dall’indaginesul2024, presentata nel corso del convegno “Competenze e: l’indaginee le sfide delle”. Le difficoltà dellesi concentrano soprattutto in settori chiave come la transizione digitale, dove due aziende su tre segnalano problemi nel trovare competenze adeguate.