Scuolalink.it - La caccia dei DS ai Supplenti fino a Natale: le crepe e l’inefficacia del sistema di reclutamento italiano

Leggi su Scuolalink.it

La mancanza di docentista mettendo in difficoltà numerosi dirigenti scolastici, costretti a ricorrere agli interpelli online per coprire le cattedre vuote. La situazione, che si protrae almenoalla vigilia di, riflette una crisi strutturale neldegli insegnanti e alimenta il dibattito sulle soluzioni da adottare per garantire la continuità didattica. Mancano i, ecco gli interpelli online: situazione inaccettabile e paradossale Gli interpelli online, introdotti dall’OM 88/2024, rappresentano una nuova modalità diche sostituisce le tradizionali Messe a disposizione (Mad). Si tratta di avvisi pubblicati dalle scuole dopo che sono state esaurite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e le graduatorie di istituto, senza trovare candidati neanche nelle scuole vicine.