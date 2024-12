Lapresse.it - Incidente sulla A1, operaio muore dopo uno scontro furgone-tir

Unè morto in unA1 Milano-Napoli. La tragedia è avvenuta intorno alle 10 del mattino nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo, in direzione del capoluogo campano.La ricostruzione dell’A1La vittima, appartenente a una ditta esterna che avrebbe dovuto procedere a installare la segnaletica di un cantiere, secondo una prima ricostruzione avrebbe perso la vita a causa dell’impatto delcon un tir. Attualmente sono in corso le verifiche da parte delle Autorità preposte per definire la dinamica dell’accaduto.