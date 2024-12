Ilnapolista.it - Il Giornale e Libero: il fronte (interista) del Nord soffre maledettamente Conte

Il, il) delI quotidiani del, soprattutto quelli con un pesonotevole, hanno un conto in sospeso conche è odiato dagli interisti di qualsiasi latitudine. Lo temono come se fosse il diavolo. Ora che il suo Napoli ha perso in casa con la Lazio, provano a scaricare la tensione accumulata in questi due lunghi mesi in cui gli azzurri sono stati in testa alla classifica.Ilscrivono due articoli fotocopia, come se fossero stati partiti dalla medesima riunione di redazione.Illo titola “, il Napoli e l’effetto Tafazzi della puntata unica”.adotta il suo stile popular: “inizia a chiagnere Ma non ci casca nessuno”Il senso degli articoli, che riportano alla memoria quelle riviste distribuite all’esterno degli stadi il giorno delle partite, è che il Napoli deve vincere lo scudetto (noi ce lo auguriamo eh).