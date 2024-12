Secoloditalia.it - Il filosofo Leonardo Caffo condannato per maltrattamenti all’ex compagna. “Diceva: sono un mostro”

Ile scrittore, imputato pere lesioni aggravati nei confronti della sua ex, è statoa 4 anni dai giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Milano, corte presieduta da Alessandra Clemente. Pronunciata alla presenza dell’imputato, la sentenza – dopo una camera di consiglio di solo trenta minuti – accoglie in gran parte, esclusa solo un’aggravante, la richiesta di condanna avanzata dalla procura.La corte ha stabilito un risarcimento complessivo di 45 mila euro e ha deciso che l’imputato è interdetto dai pubblici uffici per 5 anni. Le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni. La pm Milda Milli aveva chiesto una condanna a quattro anni e mezzo di carcere e di non riconoscere le attenuanti generiche all’imputato, il quale avrebbe avuto un comportamento processuale “volto a pulire la propria immagine continuando a screditare la parte offesa”.