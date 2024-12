Ilrestodelcarlino.it - Il canile di Reggio Emilia di nuovo allagato: è la seconda volta in due mesi

, 10 dicembre 2024 – A un mese e mezzo dall’ultima alluvione, le forti precipitazioni di domenica hanno nuovamenteilcomunale in via Felesino. “Per fortuna ilha iniziato a riempirsi d’acqua nel pomeriggio, quando eravamo tutti ancora lì”, spiega Isabella Bertoldi, presidente della cooperativa sociale La Fenice e vicepresidente di Enpa. Grazie all’impegno instancabile degli operatori e dei volontari, sono riusciti a mettere al sicuro tutti gli animali. “I nostri ospiti sono stati dislocati come la scorsa: alcuni nelle stanze del casolare, altri nel vecchioe alcuni li abbiamo portati alLa Quiete, con il quale abbiamo un contratto di subappalto per i recuperi”. Gli amici a quattro zampe stanno tutti bene, ma non rientreranno di certo a breve: “È un’accortezza che vogliamo prendere, perché siamo a dicembre e non possiamo pensare che sia finita così.